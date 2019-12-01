قتلى بتحطم حافلة سياحية في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مقتل 19 شخصًا، وإصابة ما لا يقل 21 آخرين، جراء تحطم حافلة خط "تشيتا - سريتينسك" بشرق البلاد.

ووقع الحادث، اليوم الأحد، في منطقة سريتينسك (في زابايكاليه) أسفر بحسب المعلومات الأخيرة عن وفاة 19 شخصا وإصابة 21 آخرين"​​​، حسبما أعلن المكتب الصحفي لمحافظ إقليم زابايكاليه.

وبحسب وكالة سبوتنيك، أكد ممثل هيئات الإنقاذ، أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى "إصابة 33 شخصا، من بينهم 15 لقوا حتفهم".

وكانت وكالة سبوتنيك، قد أفادت بأن هناك طفلا في عداد الضحايا.

وأعلنت شرطة المرور في وقت سابق في بيان لها أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة، ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ.