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البرلمان العراقي يوافق على استقالة عادل عبد المهدي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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تم قبول استقالة عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الدموية الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى.

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الكلمات المفتاحية

البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي استقالة رئيس الوزراء

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