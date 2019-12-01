وزير الاتصالات يهنئ "السيسي" على إطلاق "طيبة 1": يوفر إنترنت فائق السرعة





وأشار "طلعت"، خلال كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنهم يسعون تسعى إلى بناء مصر الرقمية والتي ستعزز من قدرة الدولة الناعمة، مضيفًا أنهم يسعون لبناء الكفاءات الرقمية لتلبية المتطلبات المحلية.





وأضاف أن هناك استراتيجية لإنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يتعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية.



هنأ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الرئيس السيسي والمصريين على نجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مشيرًا إلى أن القمر الجديد سيوفر خدمات الإنترنت فائقة السرعة في مصر وعدد من الدول الأفريقية.