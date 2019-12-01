بعد 3 أيام.. "حلق معي" لهشام خرما وميريل مختار تتخطى مليون ونصف مشاهدة

تخطى فيديو كليب أغنية "حلق معي" للفنان هشام خرما، والفنانة ميريل مختار، حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه بثلاثة أيام فقط، من خلال قناة هشام، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



قدم الموسيقار هشام خرما الأغنية باللغة العربية الفصح، وقام باختيار فكرة الكليب بنفسه، وأشرف على تجهيز وتحضير الكليب، واختيار مكان التصوير الذي تم في صحراء محافظة الفيوم، واستغرق التصوير يومين.



يذكر أن الأغنية من كلمات نسمة الشاذلي، وأما عن الألحان والتوزيع، فقد كانا من إبداع الموسيقى هشام خرما، والفيديو كليب من إخراج أحمد قدرى وهشام خرما، والكليب من إنتاج شركة "مزيكا"، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقبولا جماهيريا كبيرا لدى جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد رواد السوشيال ميديا بالفكرة وجودة الأماكن الجذابة التي تم تصوير الكليب بداخلها مؤكدين على أن قصة الكليب خارج الصندوق.