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معلومات لا تعرفها عن مطاوع عويس أحد أشهر كومبارسات السينما

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان مطاوع عويس،  أشهر الكومبارسات فى السينما المصرية، حيث رحل في مثل هذا اليوم عام ٢٠١٥، ويرصد لكم"الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه في ذكراه.

_ولد فى ٦ أغسطس عام ١٩٢٩، وهو يعد صاحب أكبر رصيد من الأفلام، منذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين وحتى الألفية الثانية.

_ ظهر فى منتصف الأربعينيات، وشارك في أول عمل فني له أمام تحية كاريوكا، خلا فيلم "طاقية الإخفاء"، ثم بعد ذلك قدم العديد من الأعمال المتنوعة فى السينما المصرية، واشتهر بأدوار الشر، وتنوعت أعماله ما بين "ابن البلد، تاجر خضار وفاكهة، فتوة، رجل صعيدي، مخبر".

_ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها مطاوع عويس "صراع فى المينا"، و"سلطان"، و"حماتي ملاك"، و"الرجل الذي فقد ظله"، و"الرصاصة لا تزال فى جيبي".

_كان لمطاوع عويس العديد من المواهب غير التمثيل، فكان مهتم بأعمال الديكور وتصميم الاكسسوارات، وبالفعل ساهم بتنفيذ الديكور وتصميم الاكسسوارات فى عدد من الأعمال الفنية الهامة، ومن هذه الأعمال مسلسل "ناعسة" للمخرج يوسف مرزوق، "الدوامة" للمخرج نور الدمرداش، "العوامة رقم ٧٠" للمخرج خيري بشارة.

_قدم الفنان مطاوع عويس ما تجاوز ٤٠٠ عملا فنيا تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعية على مدار ٦٠ عاما، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٨٦ عاما.
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الكلمات المفتاحية

مطاوع عويس فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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