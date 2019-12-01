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رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتشديد عقوبات الإرهاب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:24 م
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جونسون
جونسون
وكالات
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تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتشديد العقوبات الصادرة بحق المدانين بالجرائم العنيفة والإرهاب، مثل منفذ هجوم جسر لندن الذي قتل شخصين يوم الجمعة.

 

وذكرت وكالة "رويترز"، أن بوريس جونسون ربط تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا.

 

وفي برنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال زعيم حزب المحافظين: "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".

 

وأضاف:"أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله".

 

وكان بريطاني يدعى عثمان خان قد هاجم يوم الجمعة بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن يفر من المكان.

 

وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

 

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الكلمات المفتاحية

عثمان خان تشديد العقوبات بوريس جونسون بريطانيا

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