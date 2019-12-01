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عـاجل.. إخلاء سبيل 2 من شركاء حسن مالك في "الإضرار بالاقتصاد"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:23 م
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حسن مالك
حسن مالك
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل متهمين اثنين من شركاء رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد" وألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهما، والمتهمين فيها بالاتجار في النقد الأجنبي واستغلاله لارتفاع سعر الدولار والتربح بمبالغ كبيرة والأضرار بالاقتصاد القومي.

والمخلي سبيلهما هما:
1- أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي
2- يسرى جمال رمضان إبراهيم

وكانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا، التحفظ على ملايين الدولارات ضبطت بحوزة ملاك بعض مكاتب الصرافة، إذ تبين أن جماعة الإخوان لجأت إلى بعض رجال الأعمال غير المعروفين بانتمائهم، لاستغلال عملهم بسوق المال في استكمال ما بدأه رجل الأعمال حسن مالك، لضرب الاقتصاد القومي بتجميع العملة الصعبة.

ورصد قطاع الأمن الوطني، مخططا وضعته قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج مصر، للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتبين أن "حسن مالك" المتهم الرئيسي في القضية، قام باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، وعقب إلقاء القبض عليه لجأ التنظيم لتوفير ظهير اقتصادي بديل للقيام بنفس المهمة.
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حوادث الفجر حسن مالك الاضرار بالاقتصاد اخبار الحوادث

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