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رينارد: ظرف خاص منع تقدم السعودية في خليجي 24

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:36 م
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رينارد
رينارد
علي نبوي
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تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن مواجهة الغد أمام عمان بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي والمقامة في قطر.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي :" أعتقد أننا في المباراة الأولى كان لدينا ظرفًا خاصة لا داعي للحديث عن الأمر مُجددًا وفي المباراة الثانية قدمنا أداءً جيدًا".

وأضاف :":وهدفنا هو التأهل ومن الممكن ملاقاة المنتخب العراقي والذي أوجه له التهنئة لأنه الوحيد الذي حصد النقاط كاملة حتى الآن".

وتابع :"كنت راضيًا عن اللاعبين الشبان في المباراة الاولى والنتيجة لم تكن إيجابية وأخبرتهم ان مثل هذه المباريات تساهم في زيادة الخبرات".

وأشار :"في المباراة الثانية اعتمدنا على لاعبي الهلال وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد والآن سقف طموحاتنا عالي جدًا".

وزاد :"كرة القدم شقين أما أن تلعب في منطقتك وتنتظر الخصم أو تستحوذ على الكرة وهو ما نقوم به وهذا هو أسلوبنا مما قد يجعلنا نتعرض للهجمات المرتدة، ولكنني من المدربين الذي يحب الهجوم ولا أفضل التواجد في منطقة الدفاع".

وواصل :"شاركت في العديد من البطولات الدولية بخسارة المباراة الأولى والفوز في المباراتين المتتالين وأنهت متصدرًا للمجموعة ولا تزال الأمور مفتوحة في هذه المجموعة وهدفي الفوز على المنتخب العماني".

وأتم حديثه :"حسم التأهل للدور نصف النهائي أصبح بأيدينا ولذلك يجب أن نعمل خلال يوم واحد بشكل جيد لنكون جاهزين غدًا من أجل تحقيق هدفنا".
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الكلمات المفتاحية

هيرفي رينارد منتخب السعودية رينارد خليجي 24 السعودية

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