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برلماني: التحركات التركية في المنقطة هدفها السيطرة على البترول والغاز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:18 م
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النائب محمد علي عبد الحميد
النائب محمد علي عبد الحميد
إسلام شعراوي
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قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحركات التركية في المنطقة العربية، ليس لها هدف إلا محاولة السيطرة على البترول أو الغاز الذي وجد بشكل كبير في الإقليم.

وأضاف عبدالحميد، أن الرئيس التركي أردوغان حاول قبل ذلك التدخل في سوريا وتعاون مع داعش لسرقة البترول وتهريبه لتركيا بسعر منخفض، ومن ثم تصديره بأسعار السوق العالمية، مُشيرًا إلى أنه قبل ذلك حاول تهديد الدولة المصرية والتعدي على حقولنا للغاز في البحر المتوسط، ولكن قوتنا منعته، إلا أن لا يزال يمارس تحركات خبيثة للسيطرة على الغاز في قبرص واليونان.

وأكد النائب البرلماني، أن الاتفاق الأمني الذي عقده مع حكومة ليبيا، عليه العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن يؤجج الانفصال في ليبيا ويعكس تواطو جماعة الإخوان فيها ضد مصالحها وثرواتها.

وطالب بضرورة التحرك الدولي ضد نظام أردوغان بسبب جرائمه بحق الشعب العربي وتدخله المستمر في شئون الدول الأخرى وأيضا نهب ثرواتها.
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النائب محمد على عبد الحميد

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