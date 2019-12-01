بالأسماء.. إخلاء سبيل 8 متهمين بـ"ولاية سيناء" وإلغاء تدابيرهم الاحترازية



وهم كل من:

1- عبد الحميد خالد عبد الحميد محمود

2- أنس حسام الدين فايق عبد العزيز

3- عاطف سيد علي صابر

4- محمد محمد سيد سليمان

5- أحمد مجدي أحمد إمام العرابي

6- أحمد إبراهيم أحمد محمد عبد الرحيم

7- فؤاد حسام أحمد إبراهيم

8- عبد الرحمن عبد الله يوسف عبد المقصود



وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.



وتضم القضية 502 لسنة 2015، عددًا من المتهمين فى تنظيم ولاية سيناء والمرتكبين عدة وقائع من بينها واقعة الهجوم على الكتيبة 101 و4 أكمنة أخرى.

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 8 متهمين على ذمة القضية رقم 502 لسنة 2015 والمعروفة بـ"ولاية سيناء" وألغت التدابير الاحترازية الواردة بشأنهم.