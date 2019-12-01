الجزائرية منال حدلي تخطف الأنظار بالأبيض عبر "إنستجرام"

شاركت المطربة الجزائرية منال حدلي، محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".



وكعادتها، تألقت منال بالحجاب الأبيض، ونسقت معه بذلة بيضاء اللون ذات قماش براق، زادتها سحرًا وأنوثة، بحسب ما وصفها متابعوها خلال تعليقاتهم.



حجاب منال حدلي يثير أزمة



وكانت منال حدلي، قد تعرضت من قبل لموجة من الانتقادات الشرسة من قبل بعض الجمهور الذي رأى أن طريقة حجابها ليست صحيحة ولا تتماشى مع مواصفات الحجاب الذي أمرنا به الله، ولكن منال حدلي صرحت في إحدى اللقاءات، بأنها راضية تمامًا عن حجابها ولاتلتفت لآراء هؤلاء المعارضين.



بكاء منال حدلي في تصوير كليب "تحملت معاك"



وكانت منال حدلي قد انهارت من البكاء أثناء تصوير مشاهد كليب أغنيتها تحملت معاك والذي يسرد قصة إمرأة تعاني من قلة إهتمام حبيبها ومعاملته السيئة.

