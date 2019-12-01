Advertisements
Advertisements
Advertisements

حمدوك يبحث في واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:01 م
Advertisements
حمدوك
حمدوك
وكالات
Advertisements

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.

 

ومن المقرر، أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عددا من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أمريكا، حسبما قال الناطق باسم الخارجية السودانية لقناة العربية.

 

وقد قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال الشهر المنصرم، إن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

 

وأضاف حمدوك: "قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية".

 

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، قال إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.

 

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن قائمة الارهاب حمدوك السودان

أخبار تهمك

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ نصف ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 22 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 23 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة يكشفها صاحب الفيديوهات الإباحية مع جوهرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 4 ساعات

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

موضوعات متعلقة

الخارجية السودانية: رفع الخرطوم من قوائم الإرهاب يساهم في الحصول على المساعدات الاقتصادية

"العساف": المملكة تؤكد استمرار جهودها لرفع السودان من قائمة الإرهاب

"الطريق نحو رفع العقوبات الدولية".. السودان تتفق على وقف الحرب مع الحركات المسلحة في جوبا

حمدوك: الحكومة السودانية ملتزمة بحماية الحريات الدينية

رئيس الوزراء السوداني يدعو واشنطن لرفع السودان من قائمة الإرهاب

السودان يطلب دعم السعودية لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status