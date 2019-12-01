حمدوك يبحث في واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيبحث في واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب.

ومن المقرر، أن حمدوك سيلتقي في واشنطن عددا من المسؤولين الأمريكيين، ويتطلع خلال زيارته إلى تطوير العلاقات مع أمريكا، حسبما قال الناطق باسم الخارجية السودانية لقناة العربية.

وقد قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، خلال الشهر المنصرم، إن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية.

وأضاف حمدوك: "قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذا الموضوع، وسنصل إلى نتائج إيجابية ومرضية".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، قال إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، إلا أن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.