لبدء مهام عمله.. محافظ البحر الأحمر الجديد يصل الديوان العام

وصل منذ قليل اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد، ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وذلك لبدء مهام عمله.



وكان أكد مصدر، لـ "لفجر" أن اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، سوف يصل اليوم الأحد المقبل ليبدأ مهام عمله، وذلك بناء على التنسيق بين مكتب المحافظة بالقاهرة والديوان العام بالبحر الأحمر.



وأدى اللواء عمرو محمد حنفى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي لتَولي منصب محافظ البحر الأحمر، خلفا للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق الذي تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.