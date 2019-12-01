Advertisements
Advertisements
Advertisements

لبدء مهام عمله.. محافظ البحر الأحمر الجديد يصل الديوان العام

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
اللواء عمرو محمد حنفي
اللواء عمرو محمد حنفي
محمد طه
Advertisements
وصل منذ قليل اللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد، ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وذلك لبدء مهام عمله. 

وكان أكد مصدر، لـ "لفجر" أن اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، سوف يصل اليوم الأحد المقبل ليبدأ مهام عمله، وذلك بناء على التنسيق بين مكتب المحافظة بالقاهرة والديوان العام بالبحر الأحمر.

وأدى اللواء عمرو محمد حنفى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي لتَولي منصب محافظ البحر الأحمر، خلفا للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق الذي تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الاحمر الجديد

أخبار تهمك

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

الكويت تصدم مواطني 27 دولة بهذا القرار

منذ نصف ساعة

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

منذ ساعة و 12 دقيقة

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 20 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

تفاصيل جديدة يكشفها صاحب الفيديوهات الإباحية مع جوهرة

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status