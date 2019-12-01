شاهد.. مصفف شعر يستغل مهنته في إسعاد "أطفال السرطان"



وأشار "سلام"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، إلى أنه قرر أن يقوم بتركيب "باروكة شعر" للأطفال المرضى، موضحًا أنه سأل عدد من أطباء الأورام عن مواصفات الباروكة الصحية للطفل كنوع الشعر، وطريقه تركيبها حتى لا يؤذي جلد الطفل.



وأوضح أن نوع الشعر في الباروكة يكون من الفايبر الحراري حماية لرأس الطفل، معربا عن سعادته بردود فعل الأطفال بعد تركيب الباروكة لهم، معقبا: "الأطفال بتشكرني وبتفرح بشعرها الجديد".



قال سامح سلام، صاحب مبادرة لدعم مرضى الأطفال، إنه يعمل مصفف شعر، وبعد رؤيته لمقطع فيديو لتركيب شعر لطفل مريض بالسرطان بعد أن سقط شعره، وشاهد كم الفرحة التي ظهرت على الطفل، فكر في استغلال مهنته في تقديم شيء يسعد الأطفال المرضى بالسرطان.