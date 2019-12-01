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انطلاق فعاليات مبادرة "من حقك تنظمي" بدمياط

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:33 م
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محافظ دمياط منال عوض
محافظ دمياط منال عوض
هند الشيال
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انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية "من حقك تنظمي"، في عدد من مراكز محافظة دمياط، حيث أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوتين بهدف التوعية في مركزي فارسكور والزرقا بدمياط، على أن تنطلق بعدها فعاليات الحملة المستمرة حتى ٥ ديسمبر.

وتم تكليف الدكتورة أمل درة منسقة للحملة، والتي قالت في تصريح لها، أن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت أن الحملة توفر الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق متخصصى تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وأوضح الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هذه الحملة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقري، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الزيادة السكانية.

وبدوره أعلن الدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام بدمياط، عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمعهد الاورام بدمياط وهو مركز الاحالة الوحيد بمحافظة دمياط،بعد خمسة اشهر من العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن اورام الثدي بمحافظة دمياط،خدمة سيدات دمياط.

وقال المدير إنه تم تدريب حوالي 130 طبيبة ومشرفة صحية من وحدات الرعاية الاساسية بدمياط وبورسعيد على كيفية الكشف المبكر عن اورام الثدي، نظريا وعمليا بقاعة التدريب بالمعهد والعيادات الخارجية

واستقبل معهد الاورام بدمياط بعيادة المبادرة حوالي 6 الآف سيدة من محافظة دمياط بعد تحويلهم من وحدات الرعاية الاساسية،وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بواسطة اخصائيي جراحة الاورام وطب الاورام.

كما تم عمل اشعة تلفزيونية على الثدي لحوالي 2500 سيدة، وتم عمل اشعة سونو-ماموجرام لحوالي 1500 سيدة، وتم عمل حوالي 170 عينة وتحليل باثولوجي من السيدات المتترددات على المبادرة بمعهد الاورام.

وثبت بالتحاليل والاشعة وجود اورام بحوالي 126 سيدة، منهم حوالي 30% في مراحل مبكرة، وتم ادخال الحالات التي ثبت ايجابيتها الى منظومة العلاج بمعهد الاورام بدمياط، وتم عمل حوالي 70 عملية جراحية وتم البدء بالعلاج الكيميائي لحالات أخرى تبعا لمرحلة المرض.

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