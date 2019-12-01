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"بيني وبينها موقف".. منى عراقي توجه رسالة إلى ريهام حجاج

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:23 م
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منى عراقي
منى عراقي
لمياء علي
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شاركت الإعلامية منى عراقي جمهورها بمجموعة من الصور التي جمعتها بالممثلة الشابة ريهام حجاج، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وجهت منى رسالة إلى ريهام حجاج، حيث علقت على الصور قائلة: بيني وبينها قصة، وموقف من سنين، بس مستحيل أنساه، بحبك ياريهام".

من جانب آخر، كانت قد تعرضت الإعلامية منى عراقي لعدة أزمات في مشوارها الإعلامي، وأبرزها القبض عليها، وبكائها الشديد بعد الإفراج عنها حينما تحدثت عن الليلة الصعبة التي قضتها هناك.

ودائمًا ماتناقش منى العراقي الأمور والقضايا المجتمعية الهامة بجرأة كبيرة خلال برنامجها، ويبدو أن ذلك نابع من واقع حياة شخصية صعبة عاشت فيها وجعلتها تشعر بمعاناة الآخرين ورغبتها في مساعدتهم، ولاسيما وأنها روت تفاصيل تعرضها للإغتصاب وهي طفلة،
"بيني وبينها موقف".. منى عراقي توجه رسالة إلى ريهام حجاج
"بيني وبينها موقف".. منى عراقي توجه رسالة إلى ريهام حجاج
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الكلمات المفتاحية

منى عراقي فنون فن شيخ الحارة ريهام حجاج الفجر الفني أخبار الفن

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