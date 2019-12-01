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سياسة إيران أنهت دور موجيريني كرئيسة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:20 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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التقت فيديريكا موجريني بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على مدار السنوات الخمس الماضية، أنهت ولايتها كممثلة عليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن.

وكررت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، بفضل أولئك الذين ساعدوا في جعل الاتحاد الأوروبي أحد أعمدة التعددية والمدافع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، بصفتها رئيسة السياسة الخارجية، كانت تنتقد في كثير من الأحيان لكونها تتعامل مع إيران وروسيا، وانتقدت إسرائيل بشدة.

وكانت موجيريني أحد الأصوات الرئيسية في أوروبا ومن بين أبرز المؤيدين لخطة العمل الشاملة المشتركة أو صفقة إيران.

منذ مايو 2018 عندما غادرت الولايات المتحدة الصفقة، عملت موجريني بلا كلل ليس فقط للحفاظ على الالتزامات الأوروبية تجاه إيران ولكن أيضًا لإعفاء تصعيد إيران للتوترات.

وفي سبتمبر، التقت في مدينة نيويورك بوزراء من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وإيران. كان هذا يسمى إطار عمل الاتحاد الأوروبي +2.

وقالت إنها ترحب بالجهود التي بذلت لفتح قنوات الحوار لاحترام خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA. وسنواصل العمل مع وحدة الهدف لمحاولة الحفاظ عليه.

وكثيرًا ما شوهدت مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المؤتمرات الصحفية حيث بدت تمزح وتضحك وتبتسم مع المسؤول الإيراني، في مقارنة صارمة مع نغمتها الأكثر جدية مع قادة العالم الآخرين.

ووُلدت موجيرني في عام 1973 وجاءت إلى البرلمان الإيطالي في عام 2008 مع يسار الوسط. وتم تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2014 وبعد ذلك بوقت قصير كانت خارج الاتحاد الأوروبي لإدارة السياسة الخارجية.

وتعرضت موجريني لانتقادات في عام 2017 من قبل خبراء أمنيين وبرلمانيين أوروبيين من 21 دولة لعدم قيامهم بما يكفي لمواجهة حملات التضليل الروسية.

وترأست فترة من الأزمات في أوروبا، من الصراع في أوكرانيا الذي حرض القوات الموالية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إلى أزمات الهجرة في عام 2015 وصعود الشعوبية.

أرادت الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتلبية مطالب إيران. ومنحت إيران أوروبا مهلة مدتها 60 يومًا في أيار (مايو) 2019. حزن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على أنه بإمكان أوروبا وإيران إعطاء أولوية لآلية خاصة للتجارة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وعلى الرغم من الادعاءات بأنه لم يكن هناك سوى 60 يومًا لإنقاذ الصفقة، إلا أن بلدان الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر كانت لا تزال تعمل على إنقاذها. ويبدو أن هذا هو إرث موجريني.

وكانت موجريني ناقدة متكررة للسياسة الإسرائيلية. وانتقدت "المستوطنات" الإسرائيلية في 18 نوفمبر، ودعت إسرائيل إلى إنهاء "النشاط الاستيطاني، تمشيًا مع التزاماتها كقوة احتلال".

والتقت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحضور مؤتمر صحفي في بلجيكا في أكتوبر 2017، ولكنها لم تظهر أن يكون لها علاقة إيجابية مع المسؤولين الإسرائيليين مثلما فعلت ظريف في إيران.

وفي يوليو 2018، هاجمت أيضًا وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان بعد تعليقات من إسرائيل تنتقد تمويل الاتحاد الأوروبي للعديد من المنظمات غير الحكومية في المناطق الفلسطينية. وألغت أيضًا رحلة إلى إسرائيل في عام 2018. ولم تحتفظ بانتقادات لإسرائيل فقط، وكانت أيضًا شديدة على تركيا في تصريحات لها في فبراير 2018 حيث انتقادتها لانتهاكات حقوق الإنسان.

والاتحاد الأوروبي هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الدول المختلفة التي لم يقررها أبدًا على وجود سياسة خارجية قوية أو سياسة أمنية قوية. ومع ذلك، فهي تعمل في طرق متعددة الأطراف للقيام بأشياء مثل دعم صفقة إيران ودفع تركيا لإبعاد اللاجئين. وهذه السياسات وغيرها، مثل نقدها لإسرائيل، لها تداعيات طويلة الأجل.

التقت فيديريكا موجريني بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على مدار السنوات الخمس الماضية، أنهت ولايتها كممثلة عليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن.

وكررت وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، بفضل أولئك الذين ساعدوا في جعل الاتحاد الأوروبي أحد أعمدة التعددية والمدافع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، بصفتها رئيسة السياسة الخارجية، كانت تنتقد في كثير من الأحيان لكونها تتعامل مع إيران وروسيا، وانتقدت إسرائيل بشدة.

وكانت موجيريني أحد الأصوات الرئيسية في أوروبا ومن بين أبرز المؤيدين لخطة العمل الشاملة المشتركة أو صفقة إيران.

منذ مايو 2018 عندما غادرت الولايات المتحدة الصفقة، عملت موجريني بلا كلل ليس فقط للحفاظ على الالتزامات الأوروبية تجاه إيران ولكن أيضًا لإعفاء تصعيد إيران للتوترات.

وفي سبتمبر، التقت في مدينة نيويورك بوزراء من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وإيران. كان هذا يسمى إطار عمل الاتحاد الأوروبي +2.

وقالت إنها ترحب بالجهود التي بذلت لفتح قنوات الحوار لاحترام خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA. وسنواصل العمل مع وحدة الهدف لمحاولة الحفاظ عليه.

وكثيرًا ما شوهدت مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المؤتمرات الصحفية حيث بدت تمزح وتضحك وتبتسم مع المسؤول الإيراني، في مقارنة صارمة مع نغمتها الأكثر جدية مع قادة العالم الآخرين.

ووُلدت موجيرني في عام 1973 وجاءت إلى البرلمان الإيطالي في عام 2008 مع يسار الوسط. وتم تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2014 وبعد ذلك بوقت قصير كانت خارج الاتحاد الأوروبي لإدارة السياسة الخارجية.

وتعرضت موجريني لانتقادات في عام 2017 من قبل خبراء أمنيين وبرلمانيين أوروبيين من 21 دولة لعدم قيامهم بما يكفي لمواجهة حملات التضليل الروسية.

وترأست فترة من الأزمات في أوروبا، من الصراع في أوكرانيا الذي حرض القوات الموالية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إلى أزمات الهجرة في عام 2015 وصعود الشعوبية.

أرادت الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتلبية مطالب إيران. ومنحت إيران أوروبا مهلة مدتها 60 يومًا في أيار (مايو) 2019. حزن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على أنه بإمكان أوروبا وإيران إعطاء أولوية لآلية خاصة للتجارة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وعلى الرغم من الادعاءات بأنه لم يكن هناك سوى 60 يومًا لإنقاذ الصفقة، إلا أن بلدان الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر كانت لا تزال تعمل على إنقاذها. ويبدو أن هذا هو إرث موجريني.

وكانت موجريني ناقدة متكررة للسياسة الإسرائيلية. وانتقدت "المستوطنات" الإسرائيلية في 18 نوفمبر، ودعت إسرائيل إلى إنهاء "النشاط الاستيطاني، تمشيًا مع التزاماتها كقوة احتلال".

والتقت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحضور مؤتمر صحفي في بلجيكا في أكتوبر 2017، ولكنها لم تظهر أن يكون لها علاقة إيجابية مع المسؤولين الإسرائيليين مثلما فعلت ظريف في إيران.

وفي يوليو 2018، هاجمت أيضًا وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان بعد تعليقات من إسرائيل تنتقد تمويل الاتحاد الأوروبي للعديد من المنظمات غير الحكومية في المناطق الفلسطينية. وألغت أيضًا رحلة إلى إسرائيل في عام 2018. ولم تحتفظ بانتقادات لإسرائيل فقط، وكانت أيضًا شديدة على تركيا في تصريحات لها في فبراير 2018 حيث انتقادتها لانتهاكات حقوق الإنسان.

والاتحاد الأوروبي هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الدول المختلفة التي لم يقررها أبدًا على وجود سياسة خارجية قوية أو سياسة أمنية قوية. ومع ذلك، فهي تعمل في طرق متعددة الأطراف للقيام بأشياء مثل دعم صفقة إيران ودفع تركيا لإبعاد اللاجئين. وهذه السياسات وغيرها، مثل نقدها لإسرائيل، لها تداعيات طويلة الأجل.
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سياسة ايران ايران

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