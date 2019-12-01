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سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري الاحد 1-12-2019.. وهذا أفضل بنك لشراء الدولار

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري
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سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصرى

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصرى الأحد 1-12-2019 على استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر الان ومن اهمها البنك الاهلى المصري احد اكبر البنوك الحكومبة العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو  16.05جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم في البنتك الاهلى المصري على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري الأحد 1 ديسمبر 2019

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري

افضل سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 
 
سجل افضل سعر لشراء الدولار في البنوك اليوم من خلال بنك مصر إيران للتنمية مسجلا سعر 16.07 جنيها، بينما كان افضل بنك لشراء الدولار هو بنك قناة السويس بسعر16.13 جنيها

 سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 
سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 16.1400 جنيها للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 16.1900 جنيها.

 اسعار الدولار في البنوك بالجدول الموضح أدناه

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