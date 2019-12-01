سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري الاحد 1-12-2019.. وهذا أفضل بنك لشراء الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصرى





حافظ سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصرى الأحد 1-12-2019 على استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر الان ومن اهمها البنك الاهلى المصري احد اكبر البنوك الحكومبة العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 16.05جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم في البنتك الاهلى المصري على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في البنك الاهلى المصري الأحد 1 ديسمبر 2019





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء 16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.



