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شاهد.. يارا تتألق بإطلالة بيضاء على "إنستجرام"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية يارا، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "تيشرت" حمالة، وبليزر باللون الأبيض وكان شعرها مرفوعا، واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وأبرز أنوثتها بحلق وعقد.

وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "في أوّل يوم من ديسمبر آخر شهر من السنة شهر الخير والبركة والأعياد المجيدة أسألك يا ربّ أن تلبّي كلّ الأماني المعلّقه في قلوبنا وأن تكتب لنا وللوطن لبنان ولكلّ أحبّتي والعالم أجمع الخير والسّعادة والسلام في كلّ أيامنا".

ولاقت الصورة تفعالًا كبيرًا لدي جمهور يارا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "منورة يا قمر" وأضاف آخر: "الله يحفظ لبنان"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "دخيل ربك انتي عسل".

ويذكر أن آخر أعمال يارا،أغنية "شو بدو"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ومن ألحان طارق جودة، ومن توزيع عمر الصباغ.
شاهد.. يارا تتألق بإطلالة بيضاء على "إنستجرام"
شاهد.. يارا تتألق بإطلالة بيضاء على "إنستجرام"
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الكلمات المفتاحية

يارا فنون فن عالي بإطلالة بيضاء الفجر الفني أخبار الفن

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