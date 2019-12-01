Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار مواد البناء اليوم الأحد 1-12-2019 في الأيواق المحلية بمصر . استقرار مستمر للحديد والأسمنت

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم
Advertisements
اسعار مواد البناء اليوم 

تواصل اسعار مواد البناء اليوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بعد الارتفاع الاخير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت بقيمة 200 جنيها و150 جنيها على الترتيب، بعد فترة من الاضراب الذي عاشه سوق مواد البناء في مصر عقب مجموعة من القرارات التى اثرت على حركة البيع والشراء في الاسواق وتستعرض بوابة الفجر اسعار مواد البناء في الاسواق اليوم.


اسعار الحديد اليوم في مصر 
حافظت اسعار الحديد اليوم على استقرارها في السوق المحلى حيث سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجل حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.

سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.


اسعار مواد البناء اليوم
اسعار مواد البناء اليوم

اسعار الاسمنت اليوم في السوق المحلى 
 استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلى اليوم الاحد 1-12-2019 سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
 سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
 سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
 سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، فيما سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
 

من جانبها أعلنت غرفة مواد البناء والصناعات التعدينية، أن هناك احتمالية لارتفاع اسعار مواد البناء في الاسواق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 19 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 18 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status