اسعار مواد البناء اليوم الأحد 1-12-2019 في الأيواق المحلية بمصر . استقرار مستمر للحديد والأسمنت

اسعار مواد البناء اليوم

تواصل اسعار مواد البناء اليوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بعد الارتفاع الاخير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت بقيمة 200 جنيها و150 جنيها على الترتيب، بعد فترة من الاضراب الذي عاشه سوق مواد البناء في مصر عقب مجموعة من القرارات التى اثرت على حركة البيع والشراء في الاسواق وتستعرض بوابة الفجر اسعار مواد البناء في الاسواق اليوم.

اسعار الحديد اليوم في مصر

حافظت اسعار الحديد اليوم على استقرارها في السوق المحلى حيث سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، و سجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، و سجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.





سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، و سجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.



