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اسعار مواد البناء اليوم الأحد 1-12-2019 في الأيواق المحلية بمصر . استقرار مستمر للحديد والأسمنت
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:15 ص
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اسعار مواد البناء اليوم
تواصل اسعار مواد البناء اليوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بعد الارتفاع الاخير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت بقيمة 200 جنيها و150 جنيها على الترتيب، بعد فترة من الاضراب الذي عاشه سوق مواد البناء في مصر عقب مجموعة من القرارات التى اثرت على حركة البيع والشراء في الاسواق وتستعرض بوابة الفجر اسعار مواد البناء في الاسواق اليوم.
اسعار الحديد اليوم في مصر
حافظت اسعار الحديد اليوم على استقرارها في السوق المحلى حيث سجل سعر حديد عز 10370 جنيهًا للطن، وسجل حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن، كما سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن، وسجل حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن.
سجل حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن، و سجل حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن، كما سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن، وسجل حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن، بينما سجل حديد المراكبي 10 آلاف للطن.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الاسمنت اليوم في السوق المحلى
استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلى اليوم الاحد 1-12-2019 سجل سعر طن أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل سعر طن أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، فيما سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا
سجل سعر رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن
سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن
سجل سعر طن أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، كما سجل سعر طن أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، فيما سجل سعر أسمنت النصر 838 جنيها للطن، كما سجل سعر أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن.
من جانبها أعلنت غرفة مواد البناء والصناعات التعدينية، أن هناك احتمالية لارتفاع اسعار مواد البناء في الاسواق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
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