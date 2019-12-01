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شاهد.. صورة من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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مازال أبطال مسلسل "اتنين في الصندوق" يشوقون مُحبيهم إلى المسلسل، دون الإعلان عن موعد عرضه، حيث انتشرت صورة جديدة لهم من كواليس التصوير، وذلك من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر في الصورة الفنان صلاح عبد الله، وحمدي الميرغني، وأُوس أُوس، وانتصار، ومحمود البزاوي، وبيومي فؤاد، وهم داخل اللوكيشن لاستكمال المشاهد المُتبقية لهم، وقد تم تغيير اسم العمل من "روحين فى زكيبة"، ليصبح اسمه "اتنين فى الصندوق".

أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق"

وتدور أحداث مسلسل "اتنين فى الصندوق" فى إطار كوميدي، واجتماعي، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال المجتمع لهم.

أبطال "روحين في الصندوق"

والمسلسل بطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وتدورأحداثه فى 30 حلقة.

مشاركة صلاح عبد الله في رمضان 2019

وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان صلاح عبد الله خاض الماراثون الرمضاني الماضي بثلاثة مسلسلات هم :"شقة فيصل"، "هُوجان"، "فكرة بمليون جنيه"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

مُشاركة أُوس أُوس في رمضان

وجدير بالذكر أنَّ أُوس أُوس خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان"، والمسلسل بطولة محمد إمام، أسماء أبو اليزيد، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبدالله، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.
شاهد.. صورة من كواليس مسلسل اتنين في الصندوق
شاهد.. صورة من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"
شاهد.. صورة من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق"
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الكلمات المفتاحية

محمود البزاوي محمد أسامة صلاح عبد الله روحين في زكيبة حمدي الميرغني بيومي فؤاد اوس اوس انتصار اتنين في الصندوق

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