تشكيل بيراميدز المتوقع ضد رينجرز في الكونفيدرالية

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

تشكيل بيراميدز المتوقع رينجرز





حراسة المرمى : المهدي سليمان

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فتحي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فاروق

خط الهجوم : جون أنطوي.