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20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة طلائع الجيش في الدوري المصري

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
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سموحة
سموحة
محمد الصو
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قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، اصطحاب 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، بالدوري المصري الممتاز.

ويخوض سموحة، معسكرًا مغلقًا بداية من اليوم بأحد الفنادق ويتدرب مرتين، في محاولة من العميد لفرض زيادة من التركيز على جميع اللاعبين والخروج من حالة الإحباط بسبب النتائج السلبية مؤخرًا.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:-

الهاني سليمان ، وعمر صلاح ، ومحمد كوفي ، وأحمد جمال ، وكريم يحيى ، وأحمد أبو الفتوح ، وفارس مجاهد ، وشريف رضا ، ومحمد الترهوني ، ومحمد نادي ، ورجب نبيل ، وأحمد حمص ، ويوسف ديوب ، ومحمود حليمو ، وإسلام جمال ، وإسلام الفار ، وحسام حسن ، ورونالدو وانجا ، ومحمود فهمي ، وإيمومو.

وكان سموحة، حقق تعادلًا أمام طنطا، بهدفين لكل فريق والتي أقيمت على ملعب طنطا، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري العام.

ويلتقي سموحة طلائع الجيش، مساء غدٍ الإثنين بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق السكندري المركز العاشر برصيد 6 نقاط بجدول الترتيب.
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الكلمات المفتاحية

نادي سموحة طلائع الجيش سموحة حسام حسن الدوري المصري

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