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رشا مهدي توضح سبب عدم مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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أوضحت الفنانة رشا مهدي سبب عدم مشاركتها في الجزء الثاني، من مسلسل "عروس بيروت"، وذلك من خلال تغريدة نشرتها، عبر حسابها الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

قالت رشا مهدي خلال تغيردتها: "‏بمناسبة الأسئلة الكتير على مسلسل ‎عروس بيروت، أنا فعلا كنت في المسلسل واعتذرت في الأخر عشان ظروف التصوير لفترة طويلة برا مصر تعارضت مع ظروفي الشخصية وقتها، وجهة الإنتاج مشكورة تفهمت ده و كانو داعمين ليا بشكل كبير، وأنا متابعة المسلسل؛ لأنه حلو أوي وبتمنى لكل القائمين عليه النجاح".

قصة مسلسل "عروس بيروت"

تدور أحداث مسلسل "عروس بيروت" حول شاب يتعرف على فتاة مصادفة، فتنشأ بينهما قصة حب، ولكن يتعرضان لمشاكل كثيرة، بسبب والداته التي تقف حاجزًا لمنع هذا الزواج؛ بسبب شخصيتها المتسلطة، وتستمر الأحداث في هذا الإطار الدرامي الرومانسي.

أبطال مسلسل "عروس بيروت"

يشارك في مسلسل "عروس بيروت" عدد كبيرا من الفنانين منهم ظافر العابدين، كارمن بصيص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، سامي أبو حمدان، رشا مهدي، ليا مباردي فائق عرقسوسي، ضحى الدبس، أيمن عبدالسلام، فارس ياغي، لينا حورانه، والمسلسل من تأليف نادين جابر.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة رشا مهدي الدرامية في رمضان هو مسلسل "رمضان كريم"، والمسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عبد الله، ومن بطولة كل من روبي، سيد رجب، شريف سلامة، سهر الصايغ، كريم عفيفي، نجلاء بدر.
رشا مهدي توضح سبب عدم مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"
رشا مهدي توضح سبب عدم مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"
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فنون فن رشا مهدي الفجر الفني أخبار الفن

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