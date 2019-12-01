رشا مهدي توضح سبب عدم مشاركتها في مسلسل "عروس بيروت"

قالت رشا مهدي خلال تغيردتها: "‏بمناسبة الأسئلة الكتير على مسلسل ‎عروس بيروت، أنا فعلا كنت في المسلسل واعتذرت في الأخر عشان ظروف التصوير لفترة طويلة برا مصر تعارضت مع ظروفي الشخصية وقتها، وجهة الإنتاج مشكورة تفهمت ده و كانو داعمين ليا بشكل كبير، وأنا متابعة المسلسل؛ لأنه حلو أوي وبتمنى لكل القائمين عليه النجاح".



قصة مسلسل "عروس بيروت"





تدور أحداث مسلسل "عروس بيروت" حول شاب يتعرف على فتاة مصادفة، فتنشأ بينهما قصة حب، ولكن يتعرضان لمشاكل كثيرة، بسبب والداته التي تقف حاجزًا لمنع هذا الزواج؛ بسبب شخصيتها المتسلطة، وتستمر الأحداث في هذا الإطار الدرامي الرومانسي.