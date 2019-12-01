بالأسماء.. إخلاء سبيل 188 متهما في "أحداث 20 سبتمبر"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 188 متهمًا في القضية رقم 1338 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث 20 سبتمبر".



والمخلي سبيلهم هم كل من:



1- عايدة عادل محمد حسن

2- إسلام عبد الحفيظ سيد أحمد

3- محمود عبد المعز محمود عقباوي

4- بدر جمال محمد سيد

5- أحمد رمضان محمد محمود تركي

6- إسماعيل حمدي إسماعيل ذكي

7- أحمد ربيع أحمد محمد

8- عمر عبد الفتاح عبد التواب علي

9- محمود عبد السلام محمد محمد درويش

10- علاء إسماعيل محمد السيد

11- على مهنى راضي مهنى

12- محسن كمال جابر منازع

13- محمود إبراهيم محمد إمام

14- عبد الرحمن علي حسن حسين

15- رجب رمضان محمد محمد

16- محمود محمد محمد عبد العزيز

17- بدري عبد الرحمن عبد المطلب حسين

18- صلاح أحمد محمود أحمد

19- علي حسن حسين حنفي

20- هشام عبد الرازق سيد جمعة

21- فتحى سعيد عبد التواب علي

22- عبد التواب سعيد عبد التواب علي

23- كريم محمد علي محمد رمضان

24- محمد عبد الهادي سيد عبد الرحمن

25- محمد يحي أمين قورة

26- على محمد حسين علي

27- حمدي حميدة علي حميدة

28- حسانين سعيد حسانين عبد الصمد العسكري

29- محمد فوزي أحمد شحاته

30- إيهاب سيد يوسف أحمد

31- أسامة محمد محمد محمد محمد على

32- أحمد عبد الحميد أحمد صمادة

33- هيثم محمود إبراهيم علي الجبالي

34- رجب أحمد جودة محمد

35- عمر عبد المنعم عبد الحميد أحمد

36- حسن محمود حسن جمعة

37- محمد علي حسن حسين

38- أحمد هدى سلامة عبد المجيد

39- إسلام علي حداد محمد

40- محمد السيد محمد أحمد الجفل

41- أين فوزي سلامة مشايط

42- أحمد علي محمد أمين

43- إسلام ربيع محمود إبراهيم

44- أحمد السيد محمد قاسم

45- علي محمد رضا حسن مرسي

46- بلال أحمد محمد علي إبراهيم

47- أحمد إبراهيم محمد سيد أحمد

48- السيد عبد الرؤوف محمد أحمد

49- وليد الحسيني محمد عبد المعطي

50- محمد جمال الدين إبراهيم محمد الحوفي

51- أحمد سمير محمود محمود زيادة

52- أحمد حمدي رجب داود سليمان

53- السيد نبيه هدهود الشربيني

54- مصطفى عبد الحميد عبد اللطيف حسين

55- إسلام أحمد محمد محمد

56- ناجي جابر حنفي محمود

57- محمد فهمي حافظ حسن

58- محمد محمود محمد خليل

59- عبد الله لبيب ذكي إبراهيم الحرشي

60- جمعة فرج عبد الرحمن مصطفى

61- علاء يسرى فرغلي محمد

62- هشام عباس السيد عباس

63- إبراهيم عبد النبي علي حنفي

64- حسن أحمد عيد أحمد أحمد سراج الدين

65- محمد سلامة مصطفى سلامة

66- ميسرة خالد محمود عبد الوهاب

67- محمود علي رسلان عبد الرسول

68- محمود محمد محمود يوسف

69- أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد الله

70- أحمد فنجري صالح حسن

71- محمود حسين محمد السيد

72- عاطف عدلي عوض الله يوسف

73- محمود عادل مكاوي نور الدين

74- عماد عصام عمرون محمود محمد

75- حسن محمد محمود يوسف

76- محمود شبل حسن المحمدى

77- كامل محمد كامل حامد

78- محمود خليل أحمد محمد عبد الله

79- محمد فرج فتح الله سرور

80- حسين علي محمد علي

81- أحمد صالح السيد صالح

82- عبد الفتاح أحمد بيومي سليمان

83- عبد الله إبراهيم محمد محمد

84- ساهر هاشم الذكي عبد الحميد أبو زيد

85- مسعود أبو القاسم مسعود محمد

86- محمد عطا شيبه الحمد الطيب

87- أحمد عبد الرحمن عبد المطلب عبد الرحمن

88- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم النفيلي

89- محمود محمد السعيد السعيد البلتاجي

90- ماجد ذكي عباس إبراهيم أبو سنة

91- أحمد أحمد حسن السيد

92- مصطفى عصام محمد محمد عفيفي

93- أشرف إبراهيم علي عبد الله الزيات

94- أحمد رجب عبد الغني محمد غلوش

95- أحمد زايد محمد زايد

96- حسن مصطفى حسن محمد

97- ماجد محمد فريد محمد المصيلحي

98- هيثم هشام أحمد عبد الرحمن

99- ماجد كمال الدين علي

100- أحمد رضا السيد مصطفي

101- أحمد محمد عبد الفتاح عبد الهادي

102- أحمد حلمي عبد الحليم حمدون

103- سعيد محمد عادل صبري

104- سيف عبد النبي سيف يوسف

105- زياد جمال فاروق علي حسن

106- محمد رشاد فؤاد إبراهيم حسانين

107- أحمد محمد عبد الهادي محمد عبد الهادي

108- محمد عادل مصطفى محمد

109- أحمد محمود بركات أبو العنين

110- محمد عادل عبد المنصف سيد أحمد

111- عوض يوسف عوض يوسف حسن

112- أحمد جابر أحمد محمد النيل

113- إبراهيم أحمد بكر عباس

114- محمد خميس عبد العزيز عيسى على

115- محمود حمدى موسى أحمد

116- أحمد رفعت محمد الرفاعي

117- محمود أحمد محمد حنفى

118- بلال محمد فوزي سلامة

119- عصام شعبان عبد الكريم محمد

120- يوسف السيد إبراهيم أبو العيون

121- محمد علي حسان عزقلاني

122- محمد أحمد محمد حسن منصور

123- أحمد حسين السيد سعيد بلال

124- السيد محمد السيد بكر

125- حمادة محمد إبراهيم شديد

126- تامر رضا أمين أمين

127- خيري السيد خيري ناجي البنا

128- سمير حنفي أحمد حنفي

129- مصطفى عماد فايز عبد الله البوشي

130- عادل خالد إبراهيم سليم

131- محمد مصطفى مكي علي

132- حسن داود سليمان علي

133- محمد أحمد أبو المجد أحمد

134- محمد محمد أحمد أحمد حسن الشيخ

135- عبد الحميد محمد يوسف إسماعيل

136- كريم محمد ماهر محمد محمد

137- سيد عبد العاطي موسي خليفة

138- أحمد على الشاذلي سالم

139- حسام حسنى محمد إبراهيم

140- محمد محمود الضمراني محمد

141- محمد إبراهيم أحمد قاسم

142- ياسر جمال حسين أحمد

143- العدوي حسن مصطفى العدوي

144- محمد زكريا إبراهيم حسانين

145- المرسي فاروق المرسي أبو راضي

146- طارق عادل شوقي شرف الدين

147- حمادة رمضان عبد الله عبد المحسن

148- إيهاب عسكر عسكر يوسف

149- محمد إبراهيم عبد الرحمن محمد حسانين

150- أحمد إبراهيم على عطا الله

151- سامح محمد عبده أبو العباس

152- عادل عبد الحكيم محمود حسن

153- إبراهيم منصور محمد منصور

154- عبد الرحمن محمد صديق محمد

155- أبو بكر عاطف أحمد حسين

156- حافظ أحمد حافظ أحمد

157- حسام مرتضى أحمد علام

158- سامي عطيه عطيه على

159- عماد رشاد يوسف أحمد

160- محمد عبد الرحمن عبد الجواد جاد الرب

161- مصطفى سيد عبد الحافظ أحمد

162- عبد الراضي عبد اللاه عبد الحافظ سيد

163- ممدوح محمد محمود صديق

164- أمين محسن ماهر العزب

165- محمد عبد الله محمد أحمد غويل

166- يحى علي محمد شاهين

167- عمرو إبراهيم محمود نجمة

168- محمد علي بدير طاهر الحناوي

169- رامي يونس كمال محمد

170- أيمن محمد الشهاوي السيد سركيس

171- أحمد فرج فتح الله سرور

172- أمير وجيه قاسم أبو العلا

173- علي محمد علي رمضان الطحان

174- أحمد علي أحمد حسين

175- أحمد أحمد على محمد خليفة

176- بكر عبد القادر أبو المجد نجار

177- محمد عبد القادر أبو المجد نجار

178- أمجد نور الدين خليل أحمد

179- محمود فراج عبد الغفار حسن

180- أحمد صالح محمد عبد الرشيد

181- وائل يسري ياسين إبراهيم

182- حازم حمادة جميل أبو زيد

183- السيد محمد على الدناصوري

184- طلحة صالح رمضان مصطفى رمضان

185- حمادة الحسيني علي عكز

186- محمود أمين محمد صادق علام

187- محمود محمد موسي غالي

188- محمد كمال علي عبد المعطي

