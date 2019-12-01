الملكة إليزابيث تعزي أسر ضحايا هجوم جسر لندن

وقالت الملكة إليزابيث في بيان، على "تويتر" يوم السبت : "لقد حزنا أنا والأمير فيليب من سماعنا عن الهجمات الإرهابية على جسر لندن. نرسل أفكارنا وصلواتنا وأعمق مواساتنا إلى كل من فقدوا أحباءهم والذين تأثروا بأعمال العنف الرهيبة التي وقعت الجمعة".





وتابعت الملكة إليزابيث: "أعرب عن شكري الدائم للشرطة وخدمات الطوارئ، وكذلك للأفراد الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل مساعدة وحماية الآخرين بأنانية".



