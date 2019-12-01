"سيبونا في حالنا" لـ حكيم تتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

حقق فيديو كليب أغنية "سيبونا في حالنا" للمطرب حكيم، من تحقيق 3 مليون مشاهدة، بعد طرحها ب 15 يوم فقط، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ولاقت الأغنية أنتشارا وأعجابآ كبيرًا لدى جمهوره.



أغنية "سيبونا في حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر أمين، والتوزيع الموسيقي لكل من إسلام شيبسي، وميدو مزيكا، وقام بأعمال الماستر أمير محروس، والميكساج أحمد جودة.



كلمات الأغنية

مركزين في حياتنا أكتر مننا

مستكترين علينا نعمة ربنا

عينهم مابتسيبناش ولا لسانهم رحمنا معرفش ليه ليه كارهين راحتنا وفرحناسيبونا في حالنا سيبونا في حالنا

عينكم جابت أجلنا

الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا



سيبونا في حالنا سيبونا في حالنا

عينكم جابت أجلنا

الرحمة حلوة وكفاية اللي جرالنا



شكرا على حسن المتابعة

وعلى الخداع وعلى الملاوعة

لحد كدا متشكرين



شكرا اوي على الاهتمام

عنيكم خلصت الكلام

ممكن بقى نفصل يومين

طول ما انت ماشي في دنيتك هتلاقي خلق في سكتك

سواد قلوبهم مش طبيعي مستخسرين فيك ضحكتك



كتلة أذى متشكلة في هيئة بشر

ناس كارهة غيرها وكارهة حتى نفسها

ناس غاوية نبر وعينها دي تفلق حجر

لو شافوا نعمة علينا بيبان غلها.







جدير بالذكر أن المطرب حكيم كان قد شارك مؤخرًا في ندوة تثقيفية تابعة للقوات المسلحة المصرية، وغنى خلال الندوة عددًا من أغانيه، أبرزها أغنيته الوطنية "قالها الجيش والشعب معاه"، وحضر الندوة عدد كبير من جمهور حكيم، بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والإعلامين.