"ملفوف في ملاية".. العثور على أشلاء أربعيني مذبوحا في شبرا الخيمة

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بشارع المنشية بأحمد عرابي شبرا الخيمة بالعثور على أشلاء جثة لرجل.



وانتقل على الفور العميد صموائيل عطالله مأمور القسم، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في الأربعينات ولم توجد ثمة أوراق، ومذبوح وملفوف في ملاية بيضاء اللون.



وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الجريمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ورفع بصمات الجثة للتعرف على هوية القتيل، وتولت النيابة التحقيق.



عثر أهالي منطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة، على أشلاء جثة لشخص مجهول مذبوح، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الحادث، وتم نقل الأشلاء للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.