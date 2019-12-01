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لجنة استخبارتية أمريكية تبدأ تعميم مسودة تقرير أوكرانيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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سيبدأ أعضاء لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب مراجعة تقرير اليوم الاثنين، حول تحقيقات اللجنة في جهود الرئيس دونالد ترامب للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصومه الديمقراطيين، وهي خطوة حاسمة في التحقيق السريع الذي اتخذه مجلس النواب في المساءلة.

وسيحصل المشرعون في اللجنة على فترة مراجعة مدتها 24 ساعة، وفقًا للإرشادات الداخلية المرسلة إلى أعضاء اللجنة والتي حصلت عليها "POLITICO".

وفي يوم الثلاثاء، من المتوقع أن توافق اللجنة على النتائج - التي يحتمل أن يتم التصويت عليها على أساس حزبي - وترتبها للنظر فيها من قبل اللجنة القضائية، والتي من المتوقع أن تقوم بدورها بصياغة مواد المساءلة والنظر فيها في الأسابيع المقبلة.

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف في رسالة إلى زملائه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التقرير سيصدر "قريبًا" من لجنته، ولكنه لم يقدم إطارًا زمنيًا محددًا.

وتابع أيضًا إلى أن لجنته كانت لا تزال مفتوحة لاستقبال شهود جدد أو شهادة عندما بدأت في صياغة التقرير، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة أصبحت متاحة منذ أن غادر المشرعون لقضاء عطلة عيد الشكر لمدة أسبوع.

ومن المتوقع أن يشكل تقرير أوكرانيا جوهر مقالات الإقالة المحتملة للديمقراطيين ضد ترامب.

واقترح المشرعون الذين يقودون التحقيق أن ترامب قد يواجه مقالًا يزعم فيه سوء استخدام السلطة لحجب المساعدات العسكرية واجتماع البيت الأبيض من أوكرانيا بينما ضغط ترامب وحلفاؤه على رئيس البلاد الجديد للتحقيق مع الديمقراطيين.

ويتقدم مجلس النواب بسرعة للتحقيق مع ترامب منذ أن أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن التحقيق في قضية الإقالة يوم 24 سبتمبر. ورفض الزعماء الديمقراطيون، بمن فيهم بيلوسي تحديد موعد نهاية عام للتحقيقات لكن العديد من المشرعين قالوا سرا إنهم يأملون في الانتهاء بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة الاستماع الأولى يوم الأربعاء، حيث تشرح لجنة من الخبراء الدستوريين بالضبط ما يشكل جريمة غير قابلة للتحقيق، بما في ذلك تحديد مصطلح "الجريمة العليا والجنح" الغامض المحدد في الدستور.

كما تمت دعوة محامي ترامب لحضور الجلسة والمشاركة فيها. وأعطى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر (DN.Y) ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتوضيح ما إذا كان يعتزم المشاركة ولكن البيت الأبيض لم يفعل ذلك بعد.

ولن يفيد كبار مساعدي القضاء في جلسات الاستماع المحتملة الأخرى. لكن المشرعين الديمقراطيين ومساعديه يقولون إن من المتوقع أن تعقد اللجنة جلسة استماع واحدة على الأقل على الأرجح في الأسبوع الثاني من ديسمبر، حيث سيقدم الديمقراطيون قضيتهم ضد ترامب.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بعد ذلك بصياغة مواد المساءلة والتصويت عليها، والضغط على تصويت كامل في مجلس النواب قبل عطلة عيد الميلاد.

وأوضح ترامب أنه يعتزم تصوير جلسات الاستماع على أنها إلهاء حزبي عن العمل الأكثر إلحاحًا للأمة، حيث قام بالتغريد على حسابه على تويتر يوم السبت حول السفر إلى لندن الأسبوع المقبل لحضور قمة الناتو، متهكمًا الديمقراطيين لعقد أول جلسة استماع لهم في نفس التواريخ.

منذ الإعلان عن التحقيق، جمع محققو المساءلة في مجلس النواب مئات الساعات من شهادات الإيداع والشهادات العامة من 17 مسؤولًا حاليًا وسابقًا حول جهود ترامب للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات قد تساعد في إعادة انتخابه.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما سيجده التقرير، إلا أن الديمقراطيين الذين يقودون التحقيق أشاروا طوال العملية إلى أن ما هو معروف علنًا بالفعل كان كافيًا لإثبات أن ترامب انتهك يمين منصبه.

صدرت نص المكالمة الهاتفية، في يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني المنتخب مؤخرًا فولوديمير زيلينسكي - الذي أصدره البيت الأبيض في سبتمبر هو محور أدلة مهم. حيث طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

قضى الديمقراطيون الأسابيع الأخيرة مناقشة خاصة للادعاءات ضد ترامب لإدراجها في مواد المساءلة التي من المتوقع صياغتها. قال كبار الديمقراطيين إنهم يريدون إبقاء التحقيق يركز على فضيحة أوكرانيا.

ولكن الديمقراطيين الآخرين، بما في ذلك العديد من أعضاء اللجنة القضائية، دفعوا إلى الوراء، بحجة أنه يتعين عليهم توسيع تحقيقهم ليشمل عرقلة مزاعم العدالة المفصلة في تقرير المحامي الخاص روبرت مولر وغيرها من الأفعال المزعومة التي ارتكبها الرئيس.

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الكلمات المفتاحية

مجلس العموم لندن زيلينسكي جو بايدن ترامب اوكرانيا

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