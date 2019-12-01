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متظاهرو هونج كونج يوجهون رسالة إلى ترامب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:18 ص
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مظاهرات هونج كونج
مظاهرات هونج كونج
وكالات
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رفع المحتجون في هونج كونج، اليوم الأحد، الأعلام الأمريكية ولافتات بها رسائل مناشدة للرئيس دونالد ترامب، في أنحاء المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ثاني.

 

ونظم المتظاهرون مسيرة إلى مقر القنصلية الأمريكية لشكر واشنطن على مشروعي القانون اللذين وقعهما ترامب الأسبوع الماضي لفرض عقوبات على أي مسؤولين في هونغ كونغ والصين ينتهكون حقوق الإنسان في المدينة.

 

وكتب المتظاهرون لافتات "الرئيس ترامب، نرجوك: حرر هونغ كونغ"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

 

في حين كتب على أخرى "دعونا نجعل هونغ كونغ عظيمة مرة أخرى".

 

وأثار مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين، الذي تم سحبه لاحقا، احتجاجات واسعة النطاق في يونيو الماضي، ضد ما يراه كثيرون تآكلا للحقوق والحريات.

 

ويطالب المتظاهرون بديمقراطية كاملة، وإجراء تحقيق في استخدام الشرطة للقوة خلال المظاهرات، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

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متظاهرون في هونج كونج رسالة لترامب ترامب أمريكا

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