الصين تصر على التراجع عن التعريفات الجمركية في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية

تصر الحكومة الصينية على التراجع عن التعريفة الجمركية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أي صفقة تجارية من المرحلة الأولى مع الإدارة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الأحد نقلاً عن مصادر لم تسمها، مشككة حول ما إذا كانت الدولتان ستتمكنان من التوصل إلى شروط ما زالت قائمة.





وقالت الصحيفة، في تغريدة على "تويتر": "تعهد الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات المقررة في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن التعريفات".





في نوفمبر، أجرى كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة، ونائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، محادثة هاتفية بشأن المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية جديدة.





وقالت الصين يوم الاثنين 25 نوفمبر، إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي وإساءة معاملة الشركات الصينية بعد اتهام شركتي التكنولوجيا Huawei وZTE انهم يمثلون مخاطر أمنية وطنية.





صرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفى يومى.





كانت قد صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية 5-0 يوم الجمعة لتصنيف Huawei وZTE على أنهما يمثلان مخاطر على الأمن القومي، مما يمنع عملاء شركات النقل الريفية في الولايات المتحدة من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.5 مليار دولار لشراء المعدات.





وفي وقت سابق، طالبت الصين واشنطن برفع العقوبات عن شركات التكنولوجيا الصينية وحذرت من أنها "ستحمي بحزم" مصالح البلاد.





وقد انتقدت وزارة التجارة القيود المفروضة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لمجموعة من الشركات الصينية باعتبارها تدخل في شؤون البلاد. يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذه الشركات توفر التكنولوجيا المستخدمة لقمع الأقليات المسلمة كتدخل في شؤون الصين.





وقالت الوزارة إن بكين "ستتخذ بحزم جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البلاد" لكنها لم تقدم تفاصيل عن الانتقام المحتمل.





قيد هذا الاجراء مبيعات التكنولوجيا الامريكية لمجموعة من الشركات الصينية التي تعمل على التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي وغيرها من المنتجات المتقدمة.





وفي وقت سابق، كانت قد انهارت المحادثات الأمريكية الصينية التي تهدف إلى إنهاء حرب التعريفات، يحاول الجانبان احياء الآمال بحدوث انفراج عند استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء بشأن مجموعة من النزاعات التي نمت لتشمل التوتر بشأن شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا الصينية.





تصاعدت حدة الخطاب على كلا الجانبين على الرغم من موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في يونيو على إحياء الجهود لإنهاء الصراع المكلف بشأن طموحات التكنولوجيا الصينية والفائض التجاري.



