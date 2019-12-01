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أحمد خالد موسى يعلن انتهائه من تصوير "لص بغداد" ويؤكد: "متفائل بالفيلم"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
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انتهي المخرج احمد خالد موسي، منذ قليل تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم "لص بغداد" وأكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور وأنه متفائل به بالرغم من الصعوبات التي واجهته في تصوير العديد من مشاهد الفيلم.


ونشر محمد إمام، مؤخرًا صورة له أثناء تصوير أحد مشاهده الصعبة بفيلمه الجديد لص بغداد، وذلك عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


تعليقه

وعلق على الصورة قائلًا: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة، والمشهد ده في حتة تانية بعيدة،، توكلناعلى الله".


أحداث الفيلم
فيلم لص بغداد تدور أحداثه في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.


أبطال الفيلم
يشارك في بطولة فيلم لص بغداد الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.


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الكلمات المفتاحية

منوعات لص بغداد فن الفجر الفني

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