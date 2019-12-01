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تفاصيل تحطم طائرة أمريكية ومقتل 9 أشخاص (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
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تحطم طائرة - ارشيفية
تحطم طائرة - ارشيفية
جرجس ميلاد
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تحطمت طائرة أمريكية، السبت، في ولاية ساوث داكوتا الأميركية، ما أسفر عن مقتل 9 اشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين، بحسب ما أوردته قناة "أكسترا نيوز".

وتحطمت الطائرة من طراز "بيلاتوس بي سي-12" بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان هناك 12 شخصا على متنها، بحسب موقع "فرانس برس" عن إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية.

ووقع حادث تحطم الطائرة في وقت حذرت السلطات من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل إعلام أميركية.

ونقلت قناة "إن بي سي" عن مكتب المدعي العام في الولاية، إنه من بين القتلى قبطان الطائرة.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة إنه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".
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تحطم طائرة أمريكية تحطم طائرة أمريكا

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