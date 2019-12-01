تفاصيل تحطم طائرة أمريكية ومقتل 9 أشخاص (فيديو)



وتحطمت الطائرة من طراز "بيلاتوس بي سي-12" بعد إقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكان هناك 12 شخصا على متنها، بحسب موقع "فرانس برس" عن إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية.



ووقع حادث تحطم الطائرة في وقت حذرت السلطات من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل إعلام أميركية.



ونقلت قناة "إن بي سي" عن مكتب المدعي العام في الولاية، إنه من بين القتلى قبطان الطائرة.



وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة إنه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".



تحطمت طائرة أمريكية، السبت، في ولاية ساوث داكوتا الأميركية، ما أسفر عن مقتل 9 اشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين، بحسب ما أوردته قناة "أكسترا نيوز".