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أحمد عنان لـ"الفجر الفني": الجمهور لسه متعلق بدوري في "واحد من الناس" رغم مرور 13 عاما على عرضه.. و"باب معزول" مفاجأة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
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بوابة الفجر
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تحدث الفنان أحمد عنان، عن دوره في فيلم "باب معزول"، حيث أشار إلى أنه لأول مرة يشارك في فيلم قصير.

وأشار إلى أن الفيلم يتحدث عن قصة حب بين ولد وبنت على الرغم أنها تفوقه في السن بعمر كبير.

وكشف الممثل الشاب لـ "الفجر الفني" عن السبب الذي شجعه لاتخاذ هذه الخطوة، وهو الدور الذي سيقوم به مضيفًا أنه بمجرد قراءته للنص شعر بأنه مختلف ويتحدث عن فكرة لم يقم بها أحد من قبل.

واعرب عنان عن سعادته الكبيرة بالعمل مع إنجي المقدم والتحصير معها في الاستوديو لمدة أسبوع.

ونفى الممثل الشاب اختفائه عن الساحة الفنية، مضيفا أنه قام بالعديد من الأدوار في بعض الأفلام والمسلسلات، مثل "على جنب ياسطى" و"حارة عبد القادر"، و"يوميات ونيس" و"لمس أكتاف" ومن أشهر أعماله فيلم "واحد من
الناس".

وأبدى أحمد عمان أمنيته بالعمل مع جميع أبطال فيلم واحد من الناس بالاضافة لعدد آخر من نجوم الفن.

وأكد أن سبب علامة هذا الدور "كريم عبد العزيز" وان الدور أحبه الجمهور كثيرا بالرغم من مرور ١٣عامًا عن العمل.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مسلسل الفجر الفني احمد عنان

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