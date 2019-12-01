تعرف على طقس اليوم الأحد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة



وأشارت إلى وجود نشاط معتدل للرياح، يزداد على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، مضيفة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وحذرت الهيئة من استمرار ظهور الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة ببطء وإنارة أنوار السيارة الأمامية والخلفية في الأماكن التى تكثر فيها الشبورة، والتى تنتشر من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.