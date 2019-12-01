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محمد إمام ينتهي من تصوير فيلمه "لص بغداد" ويوجهه رساله خاصة لصناع الفيلم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:22 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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أعلن الفنان الشاب محمد إمام، إنتهاء تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر صوره من كواليس الفيلم وشكر زملائه وصناع العمل وجمهورة برساله مؤثرة، حيث كتب: "لسه مخلص أخر مشهد في لص_بغداد بعد سنة تصوير ـكتر فيلم تعبت فيه .. وـأكتر فيلم كان نفسي أعمل حاجة زيه.. شكرًا لكل زمايلي الفنانين اللي شاركوني بطولة الفيلم على اخلاصكم واجتهادكم وحبكم لشغلكم".

وتابع: "شكراً للمؤلف تامر إبراهيم و المخرج أحمد خالد موسى انكم خلتوني احقق حلم من أحلامي.. شكرًا للمنتح تامر مرسي و المشرف على الإنتاج أحمد بدوي انكم خليتوا الحلم حقيقة".

مدير التصوير هيثم حسني وفريقه، مهندس الديكور احمد شاكر و فريقه ، مصممة الملابس إيمان الخميسي و مساعديها ، فريق الانتاج بقيادة أحمد سوكا ، محمد السيد و يحيى زكريا ، مهندس الصوت احمد ابو ليلة و مساعديه ، المونتير باهر رشيد ، الموسيقار خالد الكمار ، مصمم الأفيشات أحمد نمس ، الأستاذ تامر مرتضى مدير شركة أروما و كل فريق المؤثرات البصرية و كل فريق الإخراج".

واختتم كلامه:" شكراً انكم خليتوا الحلم صوت و صورة.. شكراً لكل رجالة فريق الأكشن بقيادة أندرو ماكنزي انكم خلتوني أعمل أكشن جديد على السينما المصرية".

شكراً لفريقي الخاص اللي ماقدرش أعمل حاجة من غيرهم .. زغبي ، اودي ، ليبي ، عربي ، الماكيير عم محمد عبد الحميد و مساعديه رامي و هنوة ، الكوافير يوسف أشقر و إسلام .. و عم الكل أخويا الكبير طارق الشورى .. و كل الفنيين و العمال و المساعدين اللي شاركوني الرحلة الطويلة .. انتوا ابطال الفيلم الحقيقيين".

وشكراً لجمهوري الحبيب اللي تعليقاته و رسايله على اي صورة او بوستر او إعلان كانت بتديني طاقة معنوية في وسط التعب و الارهاق .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم جداً"، ميعادنا في يناير إن شاء الله".


لص بغداد
هو فيلم كوميدي أكشن مصري، تدور أحداث الفيلم في جو من التشويق والإثارة، حول مغامرة كوميدية تحدث عندما يحاول أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

فيلم لص بغداد من إخراج أحمد خالد موسي، ومن تأليف تامر إبراهيم، ومن إنتاج أحمد بدوي، من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي.

ومن المقرر عرضه في يناير 2020.

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الكلمات المفتاحية

محمد إمام لص فيلم بغداد الفجر الفني

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