"دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبًا".. تعرف على طقس اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر 2019، حيث يسود طقس مائل للدفء شمالا، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً.





وأضافت الهيئة في بيانها، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.





وعن حالة الموج في البحر المتوسط، فقد قالت الهيئة إنها ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح فيه ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين.





وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد كالأتي:





القاهرة العظمى 23 والصغرى 15.





شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 15.





طنطا العظمى 22 والصغرى 13.





دمنهور العظمى 22 والصغرى 14.





الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.





بلطيم العظمى 22 والصغرى 15.





مطروح العظمى 22 والصغرى 12.





السلوم العظمى 21 والصغرى 12.





سيوة العظمى 23 والصغرى 10.





بورسعيد العظمى 23 والصغرى 17.





دمياط العظمى 23 والصغرى 17.





الزقازيق العظمى 25 والصغرى 15.





الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11.





السويس العظمى 23 والصغرى 12.





العريش العظمى 22 والصغرى 12.





رفح العظمى 21 والصغرى 11.





رأس سدر العظمى 24 والصغرى 15.





نخل العظمى 22 والصغرى 07.





نويبع العظمى 24 والصغرى 19.





طابا العظمى 22 والصغرى 13.





كاترين العظمى 18 والصغرى 03.





الطور العظمى 25 والصغرى 14.





شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 20.





الغردقة العظمى 26 والصغرى 16.





مرسى علم العظمى 27 والصغرى 20.





الفيوم العظمى 23 والصغرى 15.





بني سويف العظمى 23 والصغرى 14.





المنيا العظمى 24 والصغرى 12.





أسيوط العظمى 24 والصغرى 11.





سوهاج العظمى 25 والصغرى 11.





قنا العظمى 26 والصغرى 11.





الاقصر العظمى 26 والصغرى 11.





أسوان العظمى 26 والصغرى 13.





أبو سمبل العظمى 25 والصغرى 13.





الوادي الجديد العظمى 25 والصغرى 14.





شلاتين العظمى 27 والصغرى 18.





أبو رماد العظمى 26 والصغرى 18.





حلايب العظمى 25 والصغرى 19.



