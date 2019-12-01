كارمن سليمان تفوز بجائزه الـ"دير جيست" كأفضل مطربة شابه لعام 2019



وعبرت عن سعادتها بالجائزة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائله:" ‏الحمد لله الأفضل في استفتاء ديرجست المهم و المحترم بس السنة دي جائزتين أفضل فنانة شابة و أفضل أغنية تتر مسلسل (سطور حكايتي ) بحبكوا جدًا جدًا".



ومن المفترض ان يقام حفل ضخم هذا الشهر لتسليم الجوائز للفائزين،داخل أحد الفنادق الضخمة بالقاهرة.



وتستعد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي كبير بالسعودية، وذلك يوم 6 ديسمبر القادم، ويشاركها في الحفل الفنان أدهم نابلسي، والفنان موسي.



ونشرت كارمن صورة البوستر الخاص بالحفل من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت على الصور قائلة :"حبايبي في السعودية، مستنياكوا في حفلة خيالية لأول مرة، في عالم اللحظات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية".









أخر أعمالها

وقد طرحت مؤخرًا أغنية"تفنن"،و الأغنية باللهجة الخليجية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وأعلنت كارمن بعدها عن تحضيرها لأغنية أخري بتلك اللهجة، وستكون مفاجأة كبيرة لجمهورها.

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https://twitter.com/CarmenSoliman/status/1200821801858850817?s=19

حصلت المطربه الشابه كارمن سليمان على جائزة الـ"دير جيست" كأفضل مطربه شابه لعام 2019.