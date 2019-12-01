"الانتماء وحب الوطن والتصدي للإرهاب" في قافلة ثقافية بأسوان (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية بفرع ثقافة أسوان، ومنها قافلة ثقافية بمركز شباب الخطارة بأبوالريش؛ تضمنت محاضرة بعنوان "الانتماء وحب الوطن والتصدي للإرهاب" حاضرت فيها ليلى إبراهيم، مدير استعلامات أسوان سابقا.



وأشارت "إبراهيم"، إلى أن الانتماء الوطنى يعد إحدي الركائز الأساسية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، ويجب أن يبدأ بحجر الأساس وهو الطفل والعمل على غرس الانتماء والولاء لوطنه منذ الصغر عن طريق عوامل التنشئة المحيطة به منذ الصغر وهى الأسرة والمدرسة، لأن الأسرة هى المكان الذى يولد ويعيش الإنسان فيه منذ صغره، فحب الوطن شعور وغريزة بالفطرة منذ الولادة لذا لا بد من العمل على تنمية هذا الحب، والحفاظ عليه مدى الحياة، حتى يصل إليه إحساس بأن حب الوطن واجب وفريضة يسأل عليها أمام الله، فلا يجوز هدمه أو تخريبه والمحافظة عليه وعلى منشآته والشعور بالمسئولية تجاهه.



وفى الختام قدمت فرقة اسوان للفنون الشعبية مجموعة من التبلوهات المستوحاه من البيئة النوبية والأسوانية منها " الكف، التانا، النجرشاد، السوق".