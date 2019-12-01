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كوراث الراقصات الأجنبيات في مصر.. بعد أزمة الفيديو الاباحي لجوهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:55 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تدوال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للراقصة جوهرة، فى غرفة نومها برفقة صديقها فى وضع غير لائق، كما ظهر صديقها فى بث مباشر وهو يخضنها وشاركه عبر السوشيال ميديا مما أثار غضب الكثير من الجمهور المصري.

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز كوارث الراقصات الأجنبيات فى مصر

صافيناز
أثارت الراقصة صافيناز جدلاً كبيراً، بسبب ارتدائها بدلة رقص تحمل ألوان علم مصر، واتهمت بإهانة مصر، وحكم عليها بالحبس لمدة ٦ أشهر.

ماريا
ألقت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن إسكندرية، القبض على الراقصة الأوكرانية ماريا بتهمة تحريض الرجال على الفسق بهدف ممارسة الدعارة معهم مقابل أجر مادي، داخل ملهي ليلي شرق الإسكندرية، 
حيث وجدوا ماريا فى "الملهي" ترتدي بدلة رقص مخالفة للشروط، وقيامها بأداء حركات وإشارات مميزة لرواد الملهي.

إليسار
شاركت الراقصة إليسار فى أكثر من عمل سينمائي دون أن تستخرج تصاريح من النقابة بمزاولة المهنة، الأمر الذي اضطر للنقابة بإصدار قرار بإيقافها عن مزاولة مهنة التمثيل.



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كوراث فنانات راقصة جوهرة الفجر الفني

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