موعد مباراة نواذيبو والمصري فيكأس الكونفدرالية اليوم الأحد 1- 12- 2019.. مشاهدة مباراة المصري

يستضيف نادي نواذيبو الموريتاني نظيره نادي المصري، اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر على ملعب شيخا ولد بيديا، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لحساب المجموعة الأولي.





موعد مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية



تقام مباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية، فى أولى مباريات الغريق المصري بالبطولة ودور المجموعات، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة المصري ونواذيبو بكأس الكونفدرالية الإفريقية



يستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بموريتانيا مباراة النادي المصري ونواذيبو، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD.