خالد عكاشة: قطر لن تترك ما أنفقته في دعم الجماعات المسلحة وتتجه للمصالحة

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، المصالحة مع قطر من قبل الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تتطلب ما هو أكبر من قطع العلاقات مع تنظيم الإخوان.





وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري افندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن المطالب التي قدمتها الدول الأربع، والتى من ضمنها الخروج من دائرة المشروع "التركي – الإخواني"، ام تلقى أي استجابة.





وأكد أنه يتوقع أن ترفض قطر شروط المصالحة وعودة العلاقات، مشيرا إلى أنها ابتعدت كثيرا عن المحور العربي مقتربة من المشروع التركي - الإخواني في المنطقة، والذي يمتد لمساحات أكبر من منطقة الخليج.





وأشار "عكاشة" إلى أنه من الصعب أن تترك "قطر" ما أنفقته من مليارات الدولارات في تنفيذ مشروعاتها في المنطقة وخاصة دعم الجماعات المسلحة.