نوريتش سيتي و ارسنال.. تعرف علي أرقام الجانرز هذا الموسم

يدخل نادي آرسنال مباراة نوريتش سيتي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بأجواء غير عادية علي الفريق اللندني حيث قررت إدارة الجانرز إقالة أوناي إيمري المدير الفني للفريق بسبب سواء النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز و بطولة الدوري الاوربي وذالك بعد الخسارة امام فريق انترلاخت فرانكفورت الألماني ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.





تعرف علي أرقام الجانرز قبل مباراة نوريتش سيتي و ارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :



يدخل آرسنال لقاء اليوم ضمن منافسات منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بريميرليج امام نوريتش بهذه الارقام وهي لا فوز في اخر 7 مباريات لاول مره منذ 1992 وذالك لم يحدث ابدًا في عهد آرسين فينجر المدير الفني السابق للنادي الإنجليزي رغم قيادته للفريق في 1235 مباريات.





ويمتلك نادي آرسنال 30 نقطة فقط من اصل اخر 25 مباراة لعبها الفريق خارج ارضه خرج فيهم في مباراتين فقط محافظا علي نظافة شباكه بالإضافة إلى 18 نقطة حققها الفريق من 13 جولة وهذه تعتبر أسوء بداية لآرسنال بتاريخ البريمرليج آرسنال يبتعد عن المتصدر برصيد 22 نقطة قبل مباراة نوريتش وهذه تعتبر اكبر فجوة بينه وبين المتصدر بعد 13 جولة بالدوري بتاريخ البريمرليج.





وقبل مباراة نوريتش سيتي و ارسنال :



بلغ متوسط نقاط آرسنال تحت قيادة أوناي ايمري المدير الفني السابق للجانرز 1.73 نقطة لكل مباراة، وهو اسوء معدل للفريق منذ عام 1996/97 تحت قيادة بروس ريوش في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي 212 دقيقة بدون اي هدف لارسنال خارج ارضة بالبريمرليج.