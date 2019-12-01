عمرو أديب يكشف معلومات مهمة عن ملف سد النهضة (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، موعد الجلسة الثانية من مباحثات سد النهضة بحضور وزراء الري للدول الثلاث وممثل من أمريكا والبنك الدولي، مشيرا إلى أنها ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء بالقاهرة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه لأول مرة يتم وضع جدول زمني لحل الأزمة قبل 15 يناير، موضحا أن المفاوضات تشهد تحرك بين الدول الثلاث.





وأكد "أديب" أن هذا الشهر سيكون شهر حاسم في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم الحل في هذا الموعد، سيتم تطبيق المادة العاشرة من إعلان المبادئ، مضيفا أن مصر تولي اهتمام كبير بمحطات تحلية المياه لمعالجة نقص المياه.





هذا ومن المقرر أن تستقبل القاهرة الجولة الثانية من مباحثات سد النهضة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بمشاركة وزراء الري بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.