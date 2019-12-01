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موعد مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم الأحد 1/12/2019 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ساسولو اليوم الأحد 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ساسولو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة الواحده ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز ستاديوم.


القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسولو اليوم في الدوري الإيطالي

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ساسولو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD4" بتعليق خالد الحدي.


تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ساسولو في بطولة الدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يدخل نادي يوفنتوس مواجهة ساسولو اليوم في بطولة الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع : ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – كوادرادو – شيليو.
خط الوسط : ميرالم بيانيتش – ماتويدي ، سامي خضيرة.
خط الهجوم : بيرنارديسكي – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.


ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


بينما يتواجد نادي ساسولو في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس الدوري الايطالي الجولة الرابعة عشر

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