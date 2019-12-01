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محمد هنيدي يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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محمد هنيدي
محمد هنيدي
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كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل حالته الصحية قائلا: "كان فيه تآكل في عضم الفك، والدكتور قال لازم نزرع عضم فـ زرعنا عضم".

وأضاف "هنيدي"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه خضع لأشعة وأظهرت أنه لابد من زراعة العظام، وبالفعل تمت العملية وحاليا "بيفك السلك واحدة واحدة".

وأشاد "هنيدي" بالأطباء المصريين، مؤكدا أنهم على مستوى راق، موضحا أن هذه العملية الجراحية استغرقت خمس ساعات، معقبا: "فخور بالشغل اللي حصل، وفيه ناس قالت إني روحت ألمانيا لكن أنا هنا ودكاترة مصريين على أعلى مستوى".

وتابع، أنه يتناول حاليا "بطاطس مهروسة" فقط، ولن يتناول لحوم أو دجاج إلا بعد حوالي أسبوع.

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محمد هنيدي عمروأديب الفنان محمد هنيدي الحالة الصحية لمحمد هنيدي

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