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تقارير عالمية: كبار أوروبا يتصارعون علي محمد صلاح في الانتقالات الصيفية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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أصبح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد التألق اللافت للفرعون المصري في الأراضي الإنجليزية مع الريدز في الأعوام الماضية.


وذكرت تقارير اسبانية اليوم السبت أن المهاجم الدولي المصري جذب له أنظار نادي بايرن ميونيخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي نادي ريال مدريد الإسباني الذي يرغب في ضمه من العام الماضي لتعزيز خط هجوم الفريق الملكي بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.


وأشارت التقارير الاسبانية أن اللاعب الدولي المصري يرغب في تحقيق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم من نادي ليفربول ليرحل عن صفوف الريدز لخوض تجربة جديدة في نادي آخر بالدوريات الأوربية الكبري.


يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تألق بشكل لافت للغاية مع نادي ليفربول الإنجليزي منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي واستطاع أن يفوز بجائزة الحذاء الذهبي لموسمين كهداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بالإضافة لتحقيق بطولة دروي أبطال أوروبا بعد الفوز علي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية و بطولة السوبر الأوربي بعد الفوز علي تشيلسي الإنجليزي.
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