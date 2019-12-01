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بعد التعثر أمام نيوكاسل.. جورديولا يتمسك بضم لاعب ريال مدريد في الشتاء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
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جورديولا
جورديولا
علي ماهر حلمي
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تمسك الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي برغبته في ضم اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذالك بعد التعثر أمام نيوكاسل في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وذكرت تقارير اسبانية أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي طلب التعاقد مع مواطنه فرانشيسكو إيسكو لاعب فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي واصبح ايسكو من أهم الأولويات النادي الإنجليزي في سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير لتعزيز خط وسط الفريق الهجومي الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ودوري أبطال أوروبا.


يذكر أن اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو ينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني في شهر يونيو 2022 وأصبح خارج أولويات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني هذا الموسم في بطولة الدوري الاسباني الممتاز و بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتعادل نادي مانسشتر سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق أمام نظيره فريق نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ليبتعد حامل لقب البريميرليج نادي مانشستر سيتي عن المتصدر ليفربول بفارق 11 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد جوارديولا الدوري الانجليزي الجولة الرابعة عشر

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