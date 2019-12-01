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ريال يجهز عرضه الأول لضم نجم بايرن ميونخ

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حسام مجدي
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يفكر نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ريال مدريد يستهدف ضم ألابا

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ خلال فترة انتقالات يناير القادمة.


وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في ضم ألابا في الشتاء القادم لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الفترة القادمة.


ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضم ألابا

وكشفت الشبكة أن نادي ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 50 مليون يورو لتقديمه إلى نادي بايرن ميونخ لضم ألابا في يناير القادم.


وسينتظر نادي ريال مدريد رد نادي بايرن ميونخ على العرض المقدم منه لضم ألابا في الشتاء القادم.


سبب رغبة زيدان في ضم ألابا

كما ذكرت الشبكة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد مصمم على التعاقد مع ألابا في يناير القادم لأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز غير الظهير الأيسر مثل لاعب الوسط أو قلب الدفاع.


مشاركات ألابا مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارمك دافيد ألابا في 18 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.
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