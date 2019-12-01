Advertisements
Advertisements
Advertisements

المقاولون العرب يتربع على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة السادسة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
Advertisements
المقاولون العرب
المقاولون العرب
علاء خليف
Advertisements

يعتلي فريق المقاولون العرب صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة المحلية بالموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على فريق الجونة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من البطولة.


ويتصدر فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس، ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.


ويتفوق المقاولون العرب على الثلاثي الكبار في الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويأتي خلفه بيراميدز متأخرًا بفارق الأهداف بنفس رصيد النقاط ولكن جمعها من 6 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 10 نقاط.


كما نجح فريق الاتحاد السكندري في اقتحام المربع الذهبي بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة، وسجل الأهداف (محمود رزق – إيمانويل أوكوي – رزاق سيسيه).


ويمتلك الاتحاد السكندري 10 نقاط جمعها من 5 مباريات بواقع 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، ويتفوق بفارق الأهداف عن فريق الزمالك والذي تراجع للمركز الخامس، والذي لعب نفس عدد المباريات.


ويحتل فريق الإسماعيلي مركزًا متأخرًا في جدول الدوري الممتاز، حيث يقبع بالمركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، خلف فريق سموحة صاحب المركز العاشر بنفس الرصيد، بينما يتواجد فريق إنبي بالمركز السادس عشر، ويتذيل فريق وادي دجلة الترتيب برصيد 3 نقاط.


ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة:-


1- المقاولون العرب .. 13 نقطة
2- الأهلي.. 12 نقطة
3- بيراميدز.. 12 نقطة
4- الاتحاد السكندري.. 10 نقاط
5- الزمالك.. 10 نقاط
6- حرس الحدود 9 نقاط
7- المصري البورسعيدي.. 7 نقاط
8- مصر المقاصة.. 7 نقاط
9- الإنتاج الحربي.. 7 نقاط
10- سموحة .. 6 نقاط
11- طنطا.. 6 نقاط
12- الإسماعيلي.. 6 نقاط
13- نادي مصر.. 6 نقاط
14- أسوان .. 5 نقاط
15- طلائع الجيش.. 4نقاط
16- إنبي.. 4 نقاط
17- الجونة .. 4 نقاط
18- وادي دجلة .. 3 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كوبر يكشف حقيقة قيادته للزمالك خلفًا لميتشو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 10 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status